بعد إتهامه بخطف قرقاب .. باشاآغا يتهم المحاسبة بالفساد والإبتزاز

ليبيا – أصدر وزير داخلية الوفاق ، عضو مجلس النواب المنقطع ، فتحي باشاآغا بياناً ردًا على بيان ديوان المحاسبة الذي إتهمه بخطف ” رضا قرقاب – مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام بالديوان لثنيه عن عمله في مراجعة حسابات ومعاملات الوزارة .

وفي مستهل في بيانه إستند باشاآغا في عملية خطف قرقاب التي قال أنها عملية ” استدلال ” على قرارات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بإعلان حالة النفير وإعلان حالة الطوارئ وهو الأمر الذي حذر منه محافظ المركزي الصديق الكبير في طرابلس يوم أمس قائًلا بأن خطر استغلال الطوارئ قد يكون أخطر من كورونا .

وأضاف باشاغا في بيانه مشيرًا إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء ما أسماه ” العدوان الغاشم من قبل عصابات مجرم الحرب المدعو خليفة بالقاسم حفتر والتي تهدف إلى تعطيل الدولة المدنية والانقلاب على السلطة بقوة السلاح “.

عاجل | #طرابلس | المحاسبة يعلن خطف المسؤول الثاني بالديوان على يد مسلحين من مكتب باشاآغا . #ليبيا #المرصد https://t.co/7pWkvFjUsF — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) May 4, 2020

متابعًا مبرراته ، إستند باشاآغا أيضًا لحالة الطوارئ الصحية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وما تتطلبه من تدابير وإجراءات عاجلة قال أنها لإنقاذ الشعب الليبي من هذا الوباء الفتاك الذي نال من قدرات وإمكانيات جميع دول العالم.

وتابع : ” وفي الوقت الذي تعمل فيه وزارة الداخلية بكل حزم و انضباط في سبيل حماية المواطن ومؤسسات الدولة وتعزيز وجودها وقدراتها بما يمكنها من الاضطلاع بمسؤولياتها فقد لوحظ تنكب ( تراجع ) ديوان المحاسبة عن أداء دوره المحدد وفق قانون إنشائه ” .

وفي سابقة هي الأولى التي يتجرأ فيها جسم من الهيكل التنفيدي على تقييم الجسم الرقابي المختص بالمحاسبة بصلاحية مأمور ضبط قضائي وهي صلاحية لايملكها إلا السلطة التشريعية ، إتهم باشاآغا الديوان بممارسة جملة من العراقيل كردة فعل على سياسات وزارة الداخلية بشأن إجراء أعمال التدقيق المالي وكشف الفساد.

وإتهم باشاآغا ديوان المحاسبة بالتستر على الفساد طيلة السنوات الماضية مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق لن تخضع للابتزاز السياسي وفقا لسياسة لي الذراع التي يمارسها القائمين على ديوان المحاسبة ، وفقًا للبيان .

أما بخصوص قرقاب الذي أكد الديوان أنه مختطف ، قال باشاآغا أن إجراءات الاستدلال مع المعني تمت وفق صحيح القانون وبمعرفة مأموري ضبط قضائي تابعين لوزارة الداخلية وتعهد بموافاة مكتب النائب العام بنتائج الاستدلالات التي تكشف حجم الفساد والابتزاز الذي يمارس من قبل ديوان المحاسبة.

أما بخصوص الحصانة القضائية التي يتمتع بها أعضاء ديوان المحاسبة بما يخولهم من ممارسة سلطة الرقابة على كبار المسؤولين ، قال باشاآغا أن هذا الأمر قرره القانون وبأن الفيصل بشأنه هو القضاء الليبي صاحب الاختصاص الأصيل في تفسير وتأويل القوانين .

كما أشار إلى أن القول الفصل في مدى امتلاك ديوان المحاسبة للولاية القانونية التي تنبثق عنها الحصانة فلا حصانة دون ولاية ، في إشارة منه ربما إلى أن الديوان لا ولاية له ! .

وختم بالقول : ” تعتزم وزارة الداخلية المضي قدما والعمل بكل حزم وجدية ضد كل من تسول له نفسه رهن الدولة الليبية وتعطيل مصالحها خدمة لأجندات سياسية أو فئوية و نهيب بكل من يظن أنه فوق القانون والمساءلة بان يد العدالة ستطالهم وحقوق الشعب الليبي أمانة في أعناقناولن نتردد في أداء واجباتنا وان كره الفاسدون.

كما ذكّر في الختام بالآية ((إنما أهلك الذين من قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد)) ويقع تفسير هذه الآية التي استدل بها باشاآغا على من يتستر على الفاسدين الكبار ويعاقب الصغار .

المرصد – متابعات

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