داخلية الوفاق تعلق على اعتقال مـديـر الـرقـابـة الـمالـية بديوان المحاسبة

أصدرت وزارة الـداخـلـية بحكومة الوفاق مساء الاثنين بيانا بـشـأن إجـراءات الاسـتـدلال بـحـق “رضا قرقاب” مـديـر الإدارة الـعامـة للـرقـابـة الـمالـية للـقـطاع الـعـام بـديـوان الـمـحاسبة.

وقال البيان إن ديوان المحاسبة تقاعس عن مواكبة حكومة الوفاق في حربها ضد الجيش،وكذلك عن الاجراءات المتبعة للتصدي لوباء كورونا وماتتطلبه من اجراءات عاجلة للانقاذ الشعب الليبي.

واتهمت داخلية الوفاق قرقاب بتعطيل اجراءات وزارة الدخلية للتستر على قضايا فساد في ديوان المحاسبة، وأكدت ان توقيفه جاء بأمر ضبط قضائي من حكومة الوفاق.