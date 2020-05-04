اخبار ليبيا الان

بعد اتهام ديوان المحاسبة لها بخطفه.. داخلية الوفاق: إجراءات الاستدلال مع قرقاب تمت وفق صحيح القانون وديوان المحاسبة يمارس الفساد والابتزاز

تم النشر منذُ 10 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان قالت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق إن إجراءات الاستدلال مع مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام بديوان المحاسبة، رضا قرقاب، تمت وفق صحيح القانون بمعرفة مأموري الضبط القضائي بالداخلية، مشيرة إلى أنه سيتم موافاة النائب العام بنتائج الاستدلالات. أتى ذلك بعد أن اتهم ديوان المحاسبة الليبي في طرابلس مسلحين تابعين مكتب وزير …

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك