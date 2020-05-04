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مصدر لـ218: وصول 130 مرتزقا إلى مطار معيتيقة

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد مصدر خاص لقناة “218”، بأن طائرة تابعة لإحدى الشركات الليبية هبطت مساء الاثنين في مطار معيتيقة الدولي، قادمة من مطار أنقرة، وعلى متنها عدد من المرتزقة السوريين.

وأضاف المصدر أن المرتزقة الذين وصلوا يُقدر عددهم بـ130 مقاتلا، مشيرا إلى أن هيئة المقاتلين تغلب عليها سمات التطرف على عكس المقاتلين الذين قدموا في الرحلات السابقة.

من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إنه مصمم على مواصلة دعم حكومة الوفاق التي وصفها بـ”الشرعية”، مضيفاً “سنسمع أخبارا سارة من ليبيا قريبا”.

يشار إلى أن أردوغان يواصل دعم حكومة الوفاق بمختلف أنواع الأسلحة، وكذلك بمرتزقة أغلبهم سوريون بلغ عددهم في ليبيا 7400 مقاتل، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • انا لا اصدق بوصول مرتزقه علي مثن طائره وهبوطها بسلام وافراغ حمولتها حتي يطلع الناطق بأسم جيشنا كالعاده ويقول رصدنا وصول مرتزقه ولكن اشفقنا عليهم ولم نقصفهم او رصدنا وتغطينا ورقدنا مازال اداء الجيش لا يسر المتحمسين لافتكاك العاصمه من عصابات مصراته الارهابيه أمر لا يسر أحد ان تظفر مليشيات مصراته بالفوز وهي مر سنين حروبها هي الخاسره ففي موقعة أجدابيا قبل مئة سنه بقيادة رمضان أشتيوي بك هزمت علي يد جيش السنوسيه ورجعت خاسره منكسره ظلت قابعه في مصراته الي حان أجل رمضان وقتل في واقعة بني وليد 1920 وأنكسر شكتها ومُزقت كل ممزق وفي هجوم الشروق علي البريقه في العصر الحديث لست متأكد ان هي 2012 او 2014 ايضا هزمت ولم تتمكن من السيطره علي الموانئ النفطيه ورجعت بخساره كبيره في الارواح

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  • هذه هى المعونات الطبية التركية لمكافحة الكورونا نفايات ارهابية ستعود فى توابيت قريبا ان شاء الله والعالم المنافق بتفرج على نقل دواعش فى طائرات مدنية على انهم مهمات طبية حتى لا يستهدفهم الجيش الوطنى الذى يجب عليه ضرب المطار باستمرار

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  • يا اخ زيدان من المفروض قصف المطار ووقتها ستجد الاعلام الصهيونى العالمى يستنكر قصف طائرة تنقل امدادات طبية وستجدهم يضعوا قتلاهم وجرحاهم فى محاور القتال وينسبوها لقصف المطار

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    • اخي جهاد اانكاح
      من يفكر في النتائح لا يتحرك نحو الهدف ولا خطوه اعمل الصح والذي هو قصف المرتزقه وشحنات السلاح فور وصولها وخلي اللي يصير يصير سوف ينبح الاعلام المعادي ساعات من الزمن ويسكت ألم ينبحوا علي قصف مركز اللاجئين وهم يحاولوا الصاقها بالجيش فلو فكرت في العواقب أخي لا تنجز شئ وتظل دائما متردد وتراوح مكانك

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