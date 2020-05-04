مصدر لـ218: وصول 130 مرتزقا إلى مطار معيتيقة

أفاد مصدر خاص لقناة “218”، بأن طائرة تابعة لإحدى الشركات الليبية هبطت مساء الاثنين في مطار معيتيقة الدولي، قادمة من مطار أنقرة، وعلى متنها عدد من المرتزقة السوريين.

وأضاف المصدر أن المرتزقة الذين وصلوا يُقدر عددهم بـ130 مقاتلا، مشيرا إلى أن هيئة المقاتلين تغلب عليها سمات التطرف على عكس المقاتلين الذين قدموا في الرحلات السابقة.

من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إنه مصمم على مواصلة دعم حكومة الوفاق التي وصفها بـ”الشرعية”، مضيفاً “سنسمع أخبارا سارة من ليبيا قريبا”.

يشار إلى أن أردوغان يواصل دعم حكومة الوفاق بمختلف أنواع الأسلحة، وكذلك بمرتزقة أغلبهم سوريون بلغ عددهم في ليبيا 7400 مقاتل، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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