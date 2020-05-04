المشري والغنوشي يبحثان الأوضاع الإقتصادية والصحية في ليبيا وتونس

ليبيا – تلقى رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخون المسلمين الليبية أمس الاثنين اتصالاً هاتفيًا من رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي القيادي بجماعة الاخوان المسلمين بتونس.

مجلس الدولة أوضح عبر مكتبه الإعلامي أن الطرفان تبادلا التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك وتم في المكالمة مناقشة الأوضاع الاقتصادية والصحية في البلدين في ظل الآثار المترتبة على جائحة كورونا.

وأشار المكتب الإعلامي أن الطرفين أكدا على ضرورة تفعيل المؤسسات المغاربية بما يخدم شعوب المنطقة.

وعبّر المشري والغنوشي على أهميّة تفعيل المؤسسات المغاربية وتعميق التعاون بينها، مؤكدين على ما يجمع الشعوب المغاربية من أواصر الوحدة والمحبّة والأخوّة لمواجهة التحديّات المشتركة.

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