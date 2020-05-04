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المشري والغنوشي يبحثان الأوضاع الإقتصادية والصحية في ليبيا وتونس

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – تلقى رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخون المسلمين الليبية أمس الاثنين اتصالاً هاتفيًا من رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي القيادي بجماعة الاخوان المسلمين بتونس.

مجلس الدولة أوضح عبر مكتبه الإعلامي أن الطرفان تبادلا التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك وتم في المكالمة مناقشة الأوضاع الاقتصادية والصحية في البلدين في ظل الآثار المترتبة على جائحة كورونا.

وأشار المكتب الإعلامي أن الطرفين أكدا على ضرورة تفعيل المؤسسات المغاربية بما يخدم شعوب المنطقة.

وعبّر المشري والغنوشي على أهميّة تفعيل المؤسسات المغاربية وتعميق التعاون بينها، مؤكدين على ما يجمع الشعوب المغاربية من أواصر الوحدة والمحبّة والأخوّة لمواجهة التحديّات المشتركة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • We were always told that Satan, devils, Lucifer are chained in Ramadan. then what has happened to these ugly satanic faces
    God does indeed make devils or ShawaTeen have very vivid marks on their faces, we ask Allah to chain them for ever since all they wanted is blood & money

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