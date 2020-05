اتهمت وزارة

الداخلية في حكومة الوفاق غير المعتمدة اليوم الاثنين ديوان المحاسبة بالتستر على

الفساد.

وأوضحت الوزارة

في بيان لها إن ديوان المحاسبة تقاعس عن أداء دوره المحدد وفق قانون إنشائه ومارس جملة من العراقيل

كردة فعل على سياسات وزارة الداخلية بشأن إجراء أعمال التحقيق المالي و كشف الفساد الذي يتستر عليه ديوان

المحاسبة طيلة السنوات الماضية0.

وأضاف البيان أن

وزارة الداخلية لن تخضع لما وصفته بالابتزاز السياسي وفقا لسياسة لي الذراع التي

يمارسها القائمين على ديوان المحاسبة.

وأشار البيان

إلى أن الحصانة التي قررها القانون للعاملين في ديوان المحاسبة الفيصل فيها هو

القضاء الليبي الذي يفصل في مدى امتلاك ديوان المحاسبة للولاية القانونية التي

تتبثق عنها الحصانة.

وكان ديوان

المحاسبة قد أعلن في وقت سابق اليوم الاثنين اختطاف رضا قرقاب الذي يشغل منصب مدير

الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام واختفائه قسريا من قبل مجموعة تابعة لمكتب وزير الداخلية

المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة.

The post داخلية الوفاق تتهم ديوان المحاسبة بالتستر على الفساد appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24