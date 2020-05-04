بلدية الكفرة: الوفاق روجت لبيان صادر عن فرد من التبو مرتبط بجماعات إرهابية بينها بوكو حرام

ليبيا – علق عميد بلدية الكفرة مفتاح أبو خليل على البيانات الصادرة و التي تشير إلى رفض المجلس العسكري لمدينة مرزق لتفويض الجيش والتمسك باتفاق الصخيرات الذي أفرز حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، نافياَ وجود أي تغيرات في الجنوب تجاه الجيش أو البرلمان.

أبو خليل وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الاثنين أكد أن المواقف في الجنوب ثابتة ولم تتغير ، موضحاً أن البيان الصادر والذي تم ترويجه على أنه من مرزق صادر عن فرد من التبو مرتبط بالجماعات الإرهابية التشادية وبوكو حرام النيجيرية.

عميد بلدية الكفرة شدد على أن القيادات العسكرية والقبلية والشعبية في ليبيا مواقفها ثابتة من الجيش والبرلمان ولا علاقة لها بالبيان الصادر عن فرد وروجته حكومة الوفاق على أنه صادر عن مدينة مرزق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية