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الحليق: لاتعارض بين التفويض الشعبي للمؤسسة العسكرية وخارطة طريق المستشار صالح

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال  نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا الشيخ سنوسي الحليق إن تفويض المؤسسة العسكرية جاء من الشعب والقبائل باستثناء المناطق الغربية التي تدور فيها الاشتباكات، مشيراً إلى ان هذا التفويض يجب دعمه من البرلمان والمجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا ومن ثم تكوين حكومة وحدة وطنية.

الحليق وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأثنين أوضح أن الاتجاه الثاني المتمثل في إعلان خارطة الطريق التي أعلنها المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان وأنها لا تتعارض مع التفويض الشعبي ويمكن التوافق بينهما.

ورأى الحليق أن دعم الدول الداعمة للاستقرار للخطة بات مهما وكذلك فيما يتعلق بالموقف الدولي خاصة في ظل ضرورة دعم المجتمع الدولي للتفويض.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • الكلمة الاولى والاخيرة للشهداء ليبيا بمن فيهم شهداء القبة الذين قضوا فى التفجير الغادر فى مدينة القبة وغيرهم الذين قضوا فى المدن الليبية الاخرى ولولا الشهداء الذين ضحوا بارواحهم ، لما أستطاع أحد الجلوس على هذه الكراسى والبقاء فى هذه المناصب ، وأي شئ يكرهه الاخوان نحن اهالى الشهداء نرغبه وبما أن الاخوان يكرهون تفويض المشير خليفة حفتر لاستلام زمام الامور فى بلادنا الحبيبة ليبيا فى هذه المرحلة الحرجة ، فنحن أهالى الشهداء نفوض المشير خليفة حفتر نكاية بخونة ليبيا والخونة الذين باعوا بلادنا الى كمشة من العثمانين ، وكل من يعارض رغبة أهالى الشهداء سيدفع الثمن غاليا عاجلا أو أجلا وسيكون هذا الثمن الدماء التى تجرى فى عروقة هو وأولاده وأشقائه وأبيه ، لعنة الله على خونة ليبيا الى يوم الدين ، أولياء دم ليبيا ، على الفسي .

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