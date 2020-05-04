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أردوغان : سندعم حكومة الوفاق لدحر الإنقلابي حفتر

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا عازمة على تحويل المنطقة مجددا إلى ما وصفه بـ” واحة سلام ” عبر مواصلة دعمها الحكومة التي وصفها بـ”الشرعية” في ليبيا دون أن يشر هل تشمل واحة السلام التي يتحدث عنها ألاف المرتزقة السوريين الذين أرسلهم إلى ليبيا ومن بينهم عناصر لتنظيمي النصرة وداعش.

أردوغان وفي كلمة متلفزة عقب ترأسه اجتماعا للحكومة وفقاً لوكالة “الأناضول” التركية قال أن ما أسماها بـ”عملية دحر” من وصفه بـ”الانقلابي” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) مؤخرا تمت بفضل الدعم المقدم إلى حكومة السراج في ليبيا والتي وصفها بـ”المعترف بها دوليا” .

 

وتابع :” مع كل خطوة يخطوها حفتر يواجه مقاومة من الشعب حتى في المناطق التي يحتلها ولذلك لن تكفي جهود الدول التي تقدم له أسلحة ودعمًا ماليًا غير محدود لانقاذه” على حد زعمه.

وقال :” ستردنا قريبا أنباء سارة جديدة من ليبيا فأمن ليبيا وسلامة ورخاء شعبها هو مفتاح الاستقرار في كامل منطقة شمال إفريقيا والبحر المتوسط “.

الرئيس التركي إختتم كلمته بالقول:” انطلاقا من هذا النهج عازمون على تحويل المنطقة مجددا إلى واحة سلام عبر مواصلة دعم الحكومة الشرعية بليبيا “.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • اردوغان يداعب في أمنيات وتخيلات سفهاء الاحلام في حكومة الفرقاطه بالنصر علي الجيش الليبي ويسحب منهم في المليارات علي أمل يبعد لهم الجيش عن العاصمه وكثرت وعوده الكاذبه انه سوف ينصرهم علي جيش بلادهم يضحك علي هؤلاء المغفلين وهو اول من لا يحترمهم لانه يري فيهم خونه لبلادهم ولكن رزق الخيل في رؤس المجننه ينصيب جاءت به صدفه لاردوغان احلام صبيان في زعامة بلدهم ليبيا استفاد منها اردوغان لقد امتص من خزينة مصرف ليبيا كامتصاص الباعوضه لدم الغافل

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  • واضح ان هذا المعتوه بيتعاطى صنف مخدر يجعله يفكر بالمقلوب رغم ان الكل يعرف انه كذاب اشر وان وعوده كلها اوهام وتنتهى بالعكس فلو عدتم الى كلامه عن سوريا ومصر ستضحكوا عليه فكل ماقاله حدث عكس الم يقل سنخرج الجيش العربى السورى من المدن التى حررها فى ادلب ولم يحدث والم يقل ساعيد مرسى للسلطة فى مصر وقال نفس الكلام على السيسى ولم يحدث اى من اوهامه ومات واندفن والمرشد ولانه يخاطب امعات الخرفان الاغبياء فهو يضمن انهم يصدقوا اى خزعبلات تناقض حتى كلامه السابق عن عدم وجود حل عسكرى وهو يعرف جيدا ان ارادة الشعب الليبى الداعم للجيش الوطنى ستسحق الخوان ومغتصب السلطة السراج وعصابته والمضحك ان واحد من اتباعه اثبت انه كذاب اشر عندما قال الكبير ان السراج لا يملك حق التوقيع منفردا اذا كان هذا فى قرار داخلى فما بالك كيف يوقع على اتفاقيات دولية تحتاج لموافقة المجلس الرئاسى بالكامل ثم مجلس النواب المعترف به دوليا والذى كلف الجيش الوطنى بمحاربة الارهاب مما يدل على انك بستهبل ولا يعنيك اصلا اى شرعية دولية بدليل دعم مرتزقة فى سوريا ضد الحكومة السورية الشرعية وكذلك فى قبرص دعم المتمردين فى شمال قبرص ضد الحكومة الشرعية والعالم كله يعترف بها عموما سقوطك بات وشيكا كما قال زعيم المعارضة التركية ولكن ليس عبر الصندوق بل ثورة شعبية تسحلك فى الشارع يامجرم

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