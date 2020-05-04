أردوغان : سندعم حكومة الوفاق لدحر الإنقلابي حفتر

ليبيا – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا عازمة على تحويل المنطقة مجددا إلى ما وصفه بـ” واحة سلام ” عبر مواصلة دعمها الحكومة التي وصفها بـ”الشرعية” في ليبيا دون أن يشر هل تشمل واحة السلام التي يتحدث عنها ألاف المرتزقة السوريين الذين أرسلهم إلى ليبيا ومن بينهم عناصر لتنظيمي النصرة وداعش.

أردوغان وفي كلمة متلفزة عقب ترأسه اجتماعا للحكومة وفقاً لوكالة “الأناضول” التركية قال أن ما أسماها بـ”عملية دحر” من وصفه بـ”الانقلابي” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) مؤخرا تمت بفضل الدعم المقدم إلى حكومة السراج في ليبيا والتي وصفها بـ”المعترف بها دوليا” .

وتابع :” مع كل خطوة يخطوها حفتر يواجه مقاومة من الشعب حتى في المناطق التي يحتلها ولذلك لن تكفي جهود الدول التي تقدم له أسلحة ودعمًا ماليًا غير محدود لانقاذه” على حد زعمه.

وقال :” ستردنا قريبا أنباء سارة جديدة من ليبيا فأمن ليبيا وسلامة ورخاء شعبها هو مفتاح الاستقرار في كامل منطقة شمال إفريقيا والبحر المتوسط “.

الرئيس التركي إختتم كلمته بالقول:” انطلاقا من هذا النهج عازمون على تحويل المنطقة مجددا إلى واحة سلام عبر مواصلة دعم الحكومة الشرعية بليبيا “.

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