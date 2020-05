بلدية البريقة تعلن عن وصول العائلات الليبية العالقة في مصر من منفذ السلوم

أعلن المكتب الاعلامي لبلدية البريقة، الإثنين، عن وصول العائلات الليبية التي كانت عالقة بمصر من مواطني البلدية وضواحيها من منفذ السلوم.

وأوضح المكتب الإعلامي للبلدية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط وفرت حافلتين لنقل هذه العائلات من الحدود الليبية المصرية حتى مقر الحجر الصحي بجامعة النجم الساطع البريقة.

وأشار المكتب إلى أنه تم توفير سيارة خاصة بنقل الحقائب، و تعهدت الشركة بتوفير كافة وجبات السحور و الإفطار طوال فترة الحجر والمقررة 14 يوما.

