مسؤول ليبي بمنظمة الصحة العالمية ينفي «شائعات» خروج ليبيا من دائرة خطر فيروس كورونا

نفى مسؤول ملف كورونا بمكتب ليبيا بمنظمة الصحة العالمية، الدكتور رمضان عصمان، «الشائعات» التي يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي ومفادها خروج ليبيا من دائرة خطر فيروس كورونا.

وأكد عصمان، في بيان الإثنين لإدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن هذه الصفحات (بمواقع التواصل الاجتماعي) تسعى لعرقلة التدابير الاحترازية التى وضعتها الجهات الطبية المختصة من أجل منع انتشار الفيروس.

وأضاف عصمان أن الجهة الوحيدة المخولة بتصريحات تخص صحة المجتمع هو المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وشدد على المواطنين عدم الالتفات لمثل هذه الصفحات الرائجة والتقيد بطرق الوقاية المعروفة والالتزام بتطبيق حظر التجول والابتعاد قدر الإمكان عن الازدحام، مشيراً إلى أن كوفيد 19 مازال يشكل خطرا ما لم نتبع تعليمات الجهات المختصة.

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