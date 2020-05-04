«الإعلام الحربي»: دوريات عسكرية لتأمين الحدود الجنوبية و «حوض مرزق وأوباري»

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، مساء اليوم الإثنين، أنها أطلقت دوريات مكونة من الوحدات العسكرية بمنطقتي حوض مرزق وأوباري، فضلا عن تأمين كامل للحدود بالمنطقة الجنوبية.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة، في إيجاز صحفي، اليوم الإثنين، إن دوريات مكونة من الوحدات العسكرية بالقوات المسلحة العربية الليبية انطلقت في حملة أمنية واسعة لفرض الأمن داخل منطقتي حوض مرزق وأوباري.

وأشارت شعبة الإعلام الحربي، إلى أن القوات المسلحة دفعت تعزيزات أمنية ودوريات عسكرية لتأمين كامل الحدود الواقعة في نطاق المنطقة الجنوبية .

وكانت المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أعلن الأربعاء الماضي، وقف العمليات العسكرية في شهر رمضان، استجابةً لمطالب المجتمع الدولي.

وقال المسماري، في كلمة له، الأربعاء، إن أي خرق من ميليشيات الوفاق، سيتصدى له الجيش بشكل فوري وصارم.

وتابع، إن قوات الجيش، قصفت سيارات تابعة للميليشيات أثناء تحركها غرب العاصمة طرابلس، مؤكدًا مقتل 7 من عناصر الوفاق وحرج 16 منهم في محور طريق المطار.

وشدد على وقف جميع العمليات العسكرية في البلاد، محذرا من أي خرق لوقف إطلاق النار من قبل الميليشيات الإرهابية سيتم التصدي له بشكل فوري وصارم.