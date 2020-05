دعت مديرية أمن الواحات جالو اليوم الاثنين أسر العالقين في جمهورية مصر العربية بالتواصل معها.

وطالبت المديرية أسر العالقين بالتوجه إلى مقر المديرية وإعطاء أسمائهم أو التواصل عن طريق صفحة المديرية حتى تتمكن من إتمام إجراءات إرجاعهم إلى ليبيا.

