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طرابلس-بوابة افريقيا الاخبارية |

04 May, 2020

افتتح رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج عصر اليوم الاثنين بمدينة طرابلس مركز الاستجابة السريعة لمجابهة جائحة كورونا الذي يتيح التعامل السريع والاستجابة الفورية تجاه أي طارئ.

وحضر حفل الافتتاح كل من مدير الشركة الليبية القابضة للاتصالات الدكتور فيصل قرقاب، ووكيل عام وزارة الصحة د .محمد الهيثم، ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا د. خليفة البكوش، ومدير عام شركة المدار الجديد للاتصالات محمد الهادي حسن، وعدد من المسؤولين والمتخصصين في مجالي الاتصالات والصحة.