حال رفع الحظر.. «الثني» يستعرض خطة «التعليم» لاستئناف العام الدراسي

اطلع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، على خطة وزارة التعليم لاستئناف العام الدراسي في حال رفع حظر التجول.

وأوضح الحساب الرسمي للحكومة الليبية على فيسبوك، الاثنين، في إيجاز صحفي، أن «الثني» اطلع على الخطة الموضوعة من قبل وزارة التعليم لاستئناف العام الدراسي في حال رفع حظر التجول المفروض لمواجهة جائحة كورونا.

وناقش رئيس الحكومة خلال الاجتماع الذي عقده في مقر إقامته بمدينة بنغازي مع وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز استمرار بث الدروس التعليمية عبر القنوات الفضائية.

وأعلن وزير التعليم، انطلاق بث قناة ليبيا التعليمية التابعة لوزارة التعليم عبر موقع اليوتيوب يوم الثلاثاء، مؤكدا قرب الانتهاء من إعداد الملاك الوظيفي بوزارة التعليم.

وفي سياق متصل، ناقش «الثني» مع «بومريز» المشاريع المتعاقد عليها من قبل وزارة التعليم والصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 62 لعام 2020 ميلادي بتشكيل لجنة لمراجعة كافة هذه التعاقدات وإعداد موقف نهائي بها وتصنيفها حسب نسبة إنجازها.

كما ناقش الاجتماع سير عمل تنفيذ مشاريع مدينة الكفرة و نسب الانجاز فيها.