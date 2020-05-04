القيادة العامة ترفع حالة التأهب القصوى لفرض السيطرة الأمنية بالجنوب

بنغازي-العنوان رفعت القيادة العامة للقوات المسلحة حالة التأهب القصوى لفرض السيطرة الأمنية في كامل الجنوب الليبي وتحريك دوريات قتالية لمكافحة الجريمة والتهريب وتأمين الحدود الليبية الجنوبية. وقالت شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة للقوات المسلحة، إنه “تنفيذاً لأوامر القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية والتي تقتضي برفع حالة التأهب القصوى لفرض السيطرة الأمنية في كامل الجنوب …
عن مصدر الخبر
صحيفة العنوان الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
مبادرة السلة الرمضانية في “إدري”
تم النشر منذُ ساعة واحدة
“صحة الوفاق”: وصول طائرة إمدادات طبية قادمة من تركيا
تم النشر منذُ 3 ساعات
“الصحة العالمية” تحث على إنشاء مختبرات في الجنوب الليبي
تم النشر منذُ 3 ساعات
“أمن الجفارة”.. إقفال محلات مخالفة لإجراءات حظر التجول
تم النشر منذُ 4 ساعات
أضف تعليقـك