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القيادة العامة ترفع حالة التأهب القصوى لفرض السيطرة الأمنية بالجنوب

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

بنغازي-العنوان رفعت القيادة العامة للقوات المسلحة حالة التأهب القصوى لفرض السيطرة الأمنية في كامل الجنوب الليبي وتحريك دوريات قتالية لمكافحة الجريمة والتهريب وتأمين الحدود الليبية الجنوبية. وقالت شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة للقوات المسلحة، إنه “تنفيذاً لأوامر القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية والتي تقتضي برفع حالة التأهب القصوى لفرض السيطرة الأمنية في كامل الجنوب …

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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