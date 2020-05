أخبار ليبيا24 انطلقت دوريات قتالية من وحدات القوات المُسلحة مجموع المناطق العسكرية الجنوبية إلى منطقتي حوض مرزق وأوباري. مكتب اعلام منطقة الكفرة العسكرية أن مهمة هذه الدوريات فرض الأمن ومكافحة الجريمة والقبض على المهربين والخارجين عن القانون وتأمين الحدود الليبية الواقعة في كامل المنطقة. وأشار مكتب إعلام المنطقة العسكرية إلى أن خروج الدوريات تنفيذاً لآوامر […]

