لجنة مجابهة كورونا مصراتة: مركز الإيواء والعزل لم يستقبل أي حالات جديدة

أعلنت لجنة مجابهة كورونا مصراتة أمس الاثنين عدم استقبال مراكز الإيواء في

البلدية أي حالات لهذا اليوم.

وبينت اللجنة في بيان لها أن مركز شهداء الزورق للكشف المبكر قام بالكشف

على حالتين وتم التأكد من أنها لا تعاني من أعراض فيروس كورونا المستجد وقد غادرت

المركز.

وأضافت اللجنة أن مركز شهداء المقاصبة للكشف المبكر قام بالكشف عن عدد خمس

حالات ثبت خلوها جميعا ممن فيروس كورونا.

