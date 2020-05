الإعلام الحربي: تسيير دوريات قتالية من الجيش في منطقتي حوض مرزق وأوباري

أعلنت شعبة

الإعلام الحربي التابعة للجيش اليوم الاثنين تسيير دوريات قتالية من الجيش في

منطقتي حوض مرزق وأوباري.

وأوضحت الشعبة

في منشور عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أنها رفعت حالة التأهب القصوى

لفرض السيطرة الأمني في كامل جنوب ليبيا.

وأضافت أن

الدوريات تهدف لفرض الأمن ومكافحة الجريمة والقبض على المهربين والخارجين عن

القانون وتأمين الحدود الليبية الواقعة في كامل المنطقة .

