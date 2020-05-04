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معلقًا على الصراع بين «باشاغا» و«شكشك».. «الشاطر»: «تعاركوا الأرياح»

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وصف عبدالرحمن الشاطر، عضو مجلس الدولة الاستشاري الذي يترأسه الإخواني خالد المشري، الصراع الدائر بين وزير داخلية السراج فتحي باشاغا، وخالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة؛ بـ «العركة».

وقال الشاطر، في تغريدة على حسابه الشخصي بـ«تويتر»: “‏عركتان واحدة بين ديوان المحاسبة و ‎الداخلية، وأخرى بين ‎المحلس الرئاسي و‎ليبيا المركزي ليستا طريقة ناجعة لإدارة الأزمات”.

وأضاف «الشاطر»، “اتقوا الله وحكموا العقل واعقدوا اجتماعات مكثفة واخرجوا بحلول”، لافتًا إلى أن “ما يحدث زيادة الضغوط على المواطن ويفاقم إلى الأسوأ، تعاركوا الأرياح”.

جدير بالذكر أن مصدر مسؤول كان قد أكد في تصريح لـ «الساعة 24 » اختطاف مدير الإدارة العامة للرقابة المالية طرابلس «رضا قرقاب» عصر اليوم الاثنين، في منطقة جنزور من قبل مليشيا مسلحة تسمى «مكتب المعلومات» موالية لوزارة داخلية حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس. 

وكشف ديوان المحاسبة الموازي برئاسة خالد شكشك، بياناً تحصلت عليه “الساعة 24” بأن حادثة اختطاف “قرقاب” كانت من قبل مجموعة تابعة لمكتب وزير الداخلية المفوض والغرض من ذلك منعه وثنيه عن الرقابة على بعض معاملات الوزارة وحساباتها المصرفية في انتهاك صارخ للقانون الذي منحه حصانة قانونية وفقاً للمادة 38 من القانون رقم 19 لسنة 2013م.

وأدان ديوان المحاسبة الموازي وبأشد عبارات الاستهجان عملية الخطف والاحتجاز القسري يتأسف أن تكون الجهة التي أوكل لها المجتمع تنفيذ القانون وحمايته أن تكون هي المنتهكة له على حد قوله .

ونبه ديوان المحاسبة بأن هذا التصرف يعد جريمة يعاقب عليها القانون ويدعو إلى سرعة الافراج عن قرقاب دون أي قيد أو شرط.

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الشاطر باشاغا تعاركوا الأرياح شكشك

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • شكشك من مدينة زليتن وتسمى هذه المدينة عند معظم الليبين بأنها أحد كناين مصراتة وبالتالى يجب ألا تحتج الكنة على عجوزتها وهذا هو العرف وبالتالي يجب تحترم الكنة عجوزتها .

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  • ياشاطط اتق انت الله وانت تدعم لصوص وفاسدين ومجرمين ودواعش كبر مقتا عند الله ان تقولوا مالا تفعلون

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  • غدوه بيتعارك قنونو مع اشلاتيته احتمال تلقوه ف فرعة سبعه وشبشب صبع وايلقط ف العكاشي م الميدان ، وبعد غدوه ان شاء الله ابيتعارك السراج والمشري ، وقبل العيد الكبير وشكشك بيولو اصحاب وهما لي فيهم الخير مزال كلا الجعانين التانيين ي ودي ضاربهم الشر ع اعيونهم يبو ايلمو كل شي وكيس تراب ع ظهرك قداش ابتمشي بيه املي بطنك انت واياه واستحمد علاش هكي قداش بتعيش ، وكلا انت ي شاطر ف البلبله والدوه عندي ليك خدمه بعد مااتولي جربوع زي قبل انما ايه شن رايك تخدملي ف القهوه قرض لبصل بس قرض وابكي ع حال لبلاد وحالك لانك وعليه ديني الا زي التمساح متحسش ولا تنزلك دمعة شفقه ولا رأفة بهالبلاد والعباد ي مفتن ي مسخوط ي فرماطوري ابغبرتها لكن تمشي امعاك اسمع شن رايك عندي بوطي مجاري تخدم عليه فك ركب طوبوات ف الفونيات والسواقه فوتها ولا عندي ليك عرض تاني شن رايك مع كترة الفيران والبق والبراغيت انديرلك الفئاسة امتاع النمس وينك وينك ياناموسه ولا شن رايك تخدم طهار اما انت شخصية طهار متفهم شي بكل،

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