معلقًا على الصراع بين «باشاغا» و«شكشك».. «الشاطر»: «تعاركوا الأرياح»

وصف عبدالرحمن الشاطر، عضو مجلس الدولة الاستشاري الذي يترأسه الإخواني خالد المشري، الصراع الدائر بين وزير داخلية السراج فتحي باشاغا، وخالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة؛ بـ «العركة».

وقال الشاطر، في تغريدة على حسابه الشخصي بـ«تويتر»: “‏عركتان واحدة بين ديوان المحاسبة و ‎الداخلية، وأخرى بين ‎المحلس الرئاسي و‎ليبيا المركزي ليستا طريقة ناجعة لإدارة الأزمات”.

وأضاف «الشاطر»، “اتقوا الله وحكموا العقل واعقدوا اجتماعات مكثفة واخرجوا بحلول”، لافتًا إلى أن “ما يحدث زيادة الضغوط على المواطن ويفاقم إلى الأسوأ، تعاركوا الأرياح”.

جدير بالذكر أن مصدر مسؤول كان قد أكد في تصريح لـ «الساعة 24 » اختطاف مدير الإدارة العامة للرقابة المالية طرابلس «رضا قرقاب» عصر اليوم الاثنين، في منطقة جنزور من قبل مليشيا مسلحة تسمى «مكتب المعلومات» موالية لوزارة داخلية حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس.

وكشف ديوان المحاسبة الموازي برئاسة خالد شكشك، بياناً تحصلت عليه “الساعة 24” بأن حادثة اختطاف “قرقاب” كانت من قبل مجموعة تابعة لمكتب وزير الداخلية المفوض والغرض من ذلك منعه وثنيه عن الرقابة على بعض معاملات الوزارة وحساباتها المصرفية في انتهاك صارخ للقانون الذي منحه حصانة قانونية وفقاً للمادة 38 من القانون رقم 19 لسنة 2013م.

وأدان ديوان المحاسبة الموازي وبأشد عبارات الاستهجان عملية الخطف والاحتجاز القسري يتأسف أن تكون الجهة التي أوكل لها المجتمع تنفيذ القانون وحمايته أن تكون هي المنتهكة له على حد قوله .

ونبه ديوان المحاسبة بأن هذا التصرف يعد جريمة يعاقب عليها القانون ويدعو إلى سرعة الافراج عن قرقاب دون أي قيد أو شرط.