الكشف عن مقتل عنصرين من المرتزقة السوريين في طرابلس خلال مارس الماضي

أخبار ليبيا24

قال مصدر مطلع أنه تم الكشف عن مقتل عنصرين من عناصر المرتزقة السوريين خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور طريق المطار طرابلس خلال أواخر مارس الاضي.

وأوضح المصدر أن المرتزقة يتبعان لواء فرقة الحمزة الموالي لتركيا وصلا من ضمن مجموعة من المرتزقة إلى ليبيا في يناير 2020 لمواجهة القوات المسلحة الليبية مقابل مرتب شهري 2000 دولار.

وأفاد المصدر أن المرتزق الأول هم حسن الحسين الزور الملقب أبوالحسن مواليد 1997 والمرتزق الثاني محمد الحيصة الزور الملقب “أبو محمد” مواليد 1988 وهما من سكان محافظة حماة سوريا.

وأضاف المصدر أن المرتزق أبو الحسن لديه شقيقه متواجد في محور طريق المطار، لافتًا إلى ان العنصرين ظهرا في صورة سيلفي من داخل آلية أثناء تنقلهم بها في طرابلس .

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