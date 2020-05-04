تخصيص سوق بساحة الكورنيش في طبرق لبيع الخضراوات بأسعار منخفضة

خصص جهاز الحرس البلدي طبرق، مكانا لبيع الخضراوات خلال شهر رمضان، بساحة الكورنيش بمدخل المدينة الشرقي، وذلك بهدف بيع المنتجات بأسعار مخفضة.

وقال رئيس وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي طبرق مصطفى زاكي، الإثنين، إلى «بوابة الوسط»، إن الساحة المخصصة لبيع الخضراوات والتي تم أخذ الإذن فيها من عميد بلدية طبرق، تتعرض كل يوم لرمي كميات كبيرة من القمامة ومخلفات الخضراوات وغيرها، ما جعل شركة النظافة تقدم شكوى لجهاز الحرس البلدي بضرورة إلزام التجار والبائعين بالمحافظة على نظافة الساحة.

وأضاف زاكي أن الساحة تقصدها الشاحنات القادمة من مصر والتي تقوم ببيع الخضراوات بأسعار مخفضة جدا للمواطنين قبل وصولها للتجار الذين يسيطرون على أسواق الخضراوات بالمدينة، فيما تشهد الساحة إقبالًا كبيرًا من أهالي المدينة.

ونبه زاكي المواطنين إلى ضرورة التأكد من نظافة الخضراوات وغسلها جيداً والمشاركة في المحافظة على الصحة العامة.

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