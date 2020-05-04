سماع أصوات قذائف في منطقتي الهضبة وأبو سليم

أفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجماعي اليوم الثلاثاء بسماع أصوات قذائف في منطقتي الهضبة وأبو سليم.

وفي وقت سابق، أفاد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، بسقوط قذائف على مشروع الموز بمنطقة السبعة، وسبق أن وقع قصف بالمدفعية الثقيلة بمحيط منطقة السبعة.

من جانب آخر، ذكرت إحدى الحسابات التابعة لشعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني أن طائرات سلاح الجو قامت بــ 5 ضربات استهدفت تجمعات لقوات الوفاق في محمية صرمان.

وأعلنت عملية بركان الغضب أن استهداف قاعدة الوطية الجوية وتجمعا لقوات الجيش في منطقة المشروع ما أدى لتدمير 5 آليات عسكرية.

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