عميد بلدية الكفرة: مواقف الجنوب ثابتة ولم تتغير في دعم الجيش والبرلمان 

نفى عميد بلدية الكفرة مفتاح أبو خليل، صحة ما يتردد حول رفض المجلس العسكري لمدينة مرزق تفويض الجيش والتمسك باتفاق الصخيرات الذي أفرز حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، مشددًا على عدم وجود أي تغيرات في الجنوب تجاه الجيش أو البرلمان.

وقال «أبو خليل» في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية، الاثنين، إن “المواقف في الجنوب ثابتة ولم تتغير”، مضيفًا أن “البيان الصادر والذي تم ترويجه على أنه من مرزق صادر عن فرد من التبو مرتبط بالجماعات الإرهابية التشادية وبوكو حرام النيجيرية”.

وشدد عميد بلدية الكفرة، على أن القيادات العسكرية والقبلية والشعبية في ليبيا مواقفها ثابتة من الجيش والبرلمان، ولا علاقة لها بالبيان الصادر عن فرد وروجته حكومة الوفاق على أنه صادر عن مدينة مرزق.