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طائرة مسيرة تقصف شاحنة تحمل صناديق دجاج قرب بوابة مزدة

تم النشر منذُ 53 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفادت مصادر خاصة لليبيا 24، اليوم الثلاثاء، بأن طائرة مسيرة شن غارة على شاحنة تحمل صناديق دجاج بالقرب من بوابة مزدة .

وهذه هي المرة الثانية خلال 24 ساعة لعشوائية استهداف الطيران التركي المسير، حيث اوضح الغزوي في تصريح صحفي أن غارات جوية تركية استهدفت بالخطأ 7 خزانات وقود متنوع تابعة لمهربين خرجت من مصفاة الزاوية مروراً بالجبل الغربي إلى طريق درج – القريات، لافتا إلى أن المهربين هم من يسيطرون على المصفاة بدعوى حمايتها وذلك بشهادة مؤسسة النفط.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • افلاس اردوغان حيث ان هذه المسيرات فاشلة وتسقط فى المناطق العسكرية ومخصصة لضرب الاهداف المدنية فالجيش الوطنى منذ ان حول ابوقرين الى مقبرة لمسيرات اردوغان تعيش فى امان مع هدنة الجيش هناك ومن يومها الطائرتين الباقيين يضربوا اهداف مدنية سهلة اليس باستطاعة نسور الجو ضرب مصنع الحديد والصلب بمصراته وانفجار الفرن سيكون مدمرا للمدينة فما اسهل الانتقام لو رضى الجيش بقصف المدنيين ردا على المجرمين

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    • الصحيح ان الطائرة قتلت العديد من دجاج حمتر ولله الحمد.

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