طائرة مسيرة تقصف شاحنة تحمل صناديق دجاج قرب بوابة مزدة

أفادت مصادر خاصة لليبيا 24، اليوم الثلاثاء، بأن طائرة مسيرة شن غارة على شاحنة تحمل صناديق دجاج بالقرب من بوابة مزدة .

وهذه هي المرة الثانية خلال 24 ساعة لعشوائية استهداف الطيران التركي المسير، حيث اوضح الغزوي في تصريح صحفي أن غارات جوية تركية استهدفت بالخطأ 7 خزانات وقود متنوع تابعة لمهربين خرجت من مصفاة الزاوية مروراً بالجبل الغربي إلى طريق درج – القريات، لافتا إلى أن المهربين هم من يسيطرون على المصفاة بدعوى حمايتها وذلك بشهادة مؤسسة النفط.

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