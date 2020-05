كورشيد: التصدي لنقل 6 آلاف إرهابي إلى ليبيا يدخل ضمن الأمن القومي التونسي

قال عضو البرلمان التونسي مبروك كورشيد أمس الاثنين إن إرسال آلاف إرهابي

إلى ليبيا لن يأتي بالخير لتونس أو الجزائر أو ليبيا

وأوضح كورشيد أن التصدي لنقل هؤلاء الإرهابيين يدخل ضمن إطار الأمن القومي

التونسي.

وأضاف أن إرسال الإرهاب كما وقع في سوريا ووقع في أنحاء الدنيا لا يكون إلا

مصيبة وطامة على الدول المحيطة وعلى الشعوب، مشيرا إلى أهمية الشعب الليبي بالنسبة

لتونس.

