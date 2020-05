الحكومة المؤقتة تبحث خطة تنفيذ الطريق الواصل بين الكفرة وبوزريق

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني أمس الاثنين خلال اجتماع مع رئيس

قسم الشؤون الفنية بالهيئة العامة للمواصلات والنقل مرعي عقيلة المهدي خطة تنفيذ

الطريق الواصل بين الكفرة وبوزريق.

وأوضحت الحكومة المؤقتة في منشور عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”

أن الثني أذن بمباشرة إجراءات التعاقد لتنفيذ الخطة.

وأضافت أن الاجتماع ناقش تنفيذ كافة المشاريع الخاصة بالهيئة العامة للنقل

وسير عملها.

