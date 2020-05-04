حزب تونسي يودع مشروعا ضد إقامة قاعدة تركية للتدخل في ليبيا

أودعت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسى اليوم، مشروع لائحة بمجلس النواب، تهدف إلى إعلان رفض التدخل الخارجي في ليبيا، ومناهضة تشكيل قاعدة لوجستية على الأراضي التونسية للتدخل في ليبيا.

وقالت الكتلة في بيان لها إنها طالبت بعرض هذا المشروع على الجلسة العامة، للتداول والمصادقة وفقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، موضحة أن القرار جاء على إثر ما وصفتها بالتحركات الغامضة التي يقوم بها رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، من خلال عقد اجتماعات غير معلنة في فترة سابقة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي قرر التدخل العسكري في ليبيا.

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