“المحاسبة”: عناصر يتبعون لباشاغا “اختطفوا قرقاب”.. والداخلية ترد

بات الخلاف واضحا بين مؤسسات حكومة الوفاق في الآونة الأخيرة ليطرق هذه المرة باب ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية.

وأدان ديوان المحاسبة، مساء الاثنين، “عملية اختطاف” مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام، رضا قرقاب، على يد عناصر ينتمون لمكتب وزير الداخلية فتحي باشاغا.

وأضاف الديوان، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية، أن عملية الاختطاف تهدف لمنع قرقاب من أداء مهامه الرقابية على معاملات وزارة الداخلية وحساباتها المصرفية، مشددا على ضرورة الإفراج عن قرقاب في أقرب وقت ودون أي شروط.

وأبدى الديوان استغرابه من قيام جهة مخولة بتطبيق القانون وحماية المواطنين بانتهاك النظم المعمول بها، مؤكدا أن ما قام به العناصر المسلحون التابعون لباشاغا جريمة يعاقب عليها القانون.

بدورها، لم تتأخر وزارة الداخلية في ردها، حيث أصدرت بيانا أوضحت فيه تفاصيل الحادثة، وقالت إن الأمر يأتي في إطار الاستدلال بحق قرقاب ولـ”كشف الابتزاز الذي يمارسه ديوان المحاسبة”.

واتهمت الوزارة الديوان بوضع عراقيل أمام تأدية مهامها التي تساهم في مكافحة الفساد، وأن ديوان المحاسبة يتستر على الفساد ويتبع سياسة ليّ الذراع ويعرقل دور الداخلية في إجراء التدقيق المالي.

وأشار بيان وزارة الداخلية إلى أن إجراء “القبض” على قرقاب تم وفقا للقانون وبمتابعة من مأمور الضبط القضائي، مبينة أنه ستتم إحالة نتائج الاستدلالات لمكتب النائب العام.

وشددت “داخلية الوفاق” على أنها ستعمل بجدية ضد من يعمل على عرقلة مؤسسات الدولة، حسب وصفها.

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