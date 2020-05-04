«الثني» يعطي الضوء الأخضر لمباشرة إجراءات التعاقد لتنفيذ الطريق الواصل بين الكفرة وبوزريق

أعطى عبد الله الثني رئيس الحكومة الليبية، الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد لتنفيذ الطريق الواصل بين الكفرة وبوزريق، وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس قسم الشؤون الفنية بالهيئة العامة للمواصلات و النقل المهندس مرعي عقيلة المهدي.

وأوضح الحساب الرسمي للحكومة الليبية، على فيسبوك، الإثنين، أن «الثني» ناقش خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه بمدينة بنغازي الخطة الموضوعة من قبل الهيئة العامة للمواصلات والنقل في تنفيذ كافة المشاريع الخاصة بالهيئة.

وتم خلال الاجتماع مراجعة الموقف التنفيذي لمشاريع الهيئة وسير عملها، كما حث رئيس الحكومة على ضرورة الانتهاء من كافة المشاريع بأقرب وقت ممكن.