طائرة تركية تستهدف «شاحنة دجاج» قرب بوابة سكريج

شنت طائرة مسيرة تركية غارة جوية، اليوم الثلاثاء، استهدفت من خلالها شاحنة قادمة من الجنوب قرب بوابة سكريج على طريق «مزدة-نسمة».

وقالت مصادر لـ”الساعة 24″ إن طائرة مسيرة شنت غارة جوية استهدفت شاحنة قادمة من الجنوب محملة بصناديق دجاج حظائر قرب بوابة سكريج على طريق «مزدة-نسمة».

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، مساء الإثنين، أنها أطلقت دوريات مكونة من الوحدات العسكرية بمنطقتي حوض مرزق وأوباري، فضلا عن تأمين كامل للحدود بالمنطقة الجنوبية.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة، في إيجاز صحفي، أمس الإثنين، إن دوريات مكونة من الوحدات العسكرية بالقوات المسلحة العربية الليبية انطلقت في حملة أمنية واسعة لفرض الأمن داخل منطقتي حوض مرزق وأوباري.

وأشارت شعبة الإعلام الحربي، إلى أن القوات المسلحة دفعت تعزيزات أمنية ودوريات عسكرية لتأمين كامل الحدود الواقعة في نطاق المنطقة الجنوبية .

وكانت المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أعلن الأربعاء الماضي، وقف العمليات العسكرية في شهر رمضان، استجابةً لمطالب المجتمع الدولي.

وقال المسماري، في كلمة له، الأربعاء، إن أي خرق من ميليشيات الوفاق، سيتصدى له الجيش بشكل فوري وصارم.