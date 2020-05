كشفت مصادر مطلعة أمس الاثنين عن مقتل اثنين من أفراد المرتزقة السوريين

خلال مواجهات مع الجيش في محور طريق المطار أواخر شهر مارس الماضي.

وأوضحت المصادر أن المرتزقة يتبعون ميليشيا الحمزة الموالية لتركيا وقد

وصلا ضمن مجموعة من المرتزقة إلى ليبيا في

يناير 2020 لمواجهة الجيش في مقابل مرتب شهري 2000 دولار.

وأضافت أن المرتزق

الأول يدعى حسن الحسين الزور الملقب أبوالحسن مواليد 1997 والمرتزق الثاني يدعى

محمد الحيصة الزور الملقب “أبو محمد” مواليد 1988 وهما من سكان محافظة حماة سوريا.

وأضاف المصدر أن المرتزق أبو الحسن لديه شقيقه متواجد في محور طريق المطار،

لافتًا إلى أن الفردين ظهرا في صورة سيلفي من داخل آلية أثناء تنقلهم بها في

طرابلس .

The post الكشف عن مقتل اثنين من المرتزقة السوريين خلال مواجهات مع الجيش في مارس الماضي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24