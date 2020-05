دعت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب أمس الاثنين إلى ضرورة تقيد

المواطنين بإجراءات مواجهة وباء كورونا.

وحذرت اللجنة من عواقب التهاون في الاتزام بالإجراءات الحكومية التي فرضتها

الحكومة وأبرزها العزل الاجتماعي.

وشددت اللجنة على ضرورة التقيد بتوصيات منظمة الصحة العالمية واللجن

الاستشارية الطبية للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.

كما دعت الماطنني للتعاون في تنفيذ إجراءات الحظر وغيرها من الإجراءات

الوقائية حتى الخروج من أزمة تفشي وباء كورونا.

The post الشؤون الخارجية بمجلس النواب تطالب بالتقيد بإجراءات مواجهة وباء كورونا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24