مجموعة مسلحة تابعة لباشاغا تختطف مدير الرقابة المالية

اتهم ديوان المحاسبة في طرابلس مجموعة مسلحة تابعة لوزير داخلية الوفاق المفوض فتحي باشاغا باختطاف مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام رضا قرقاب .

وأوضح الديوان في بيان له اليوم أن عملية الاختطاف تمت أمام منزله بمنطقة جنزور.

وكشف الديوان أن هدف الخطف هو منع قرقاب من الرقابة على بعض معاملات الوزارة وحساباتها المصرفية، في انتهاك صارخ للقانون الذي منحه حصانة قانونية .

وعبر ديوان المحاسبة عن إدانته بأشد عبارات الاستهجان عملية الخطف والاحتجاز القسري معربا عن أسفه من أن تكون الجهة التي أوكل لها المجتمع تنفيذ القانون وحمايته أن تكون هي المنتهكة له في إشارة إلى وزارة الداخلية .

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