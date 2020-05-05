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مجموعة مسلحة تابعة لباشاغا تختطف مدير الرقابة المالية

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

اتهم ديوان المحاسبة في طرابلس مجموعة مسلحة تابعة لوزير داخلية الوفاق المفوض فتحي باشاغا باختطاف مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام رضا قرقاب .

وأوضح الديوان في بيان له اليوم أن عملية الاختطاف تمت أمام منزله بمنطقة جنزور.

وكشف الديوان أن هدف الخطف هو منع قرقاب من الرقابة على بعض معاملات الوزارة وحساباتها المصرفية، في انتهاك صارخ للقانون الذي منحه حصانة قانونية .

وعبر ديوان المحاسبة عن إدانته بأشد عبارات الاستهجان عملية الخطف والاحتجاز القسري معربا عن أسفه من أن تكون الجهة التي أوكل لها المجتمع تنفيذ القانون وحمايته أن تكون هي المنتهكة له في إشارة إلى وزارة الداخلية .

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  •  الي كل من أستغل الأخوان فقره وحاجته للمال من شبابنا في الغرب الليبي ولكل من أستغفلوه الأخوان وجندوه ليموت هو ويجنوا أبناءهم الذين لا تواجدوا في ليبيا آصلاً فأنتبه للآتي وفكر فيه جيدا ¤¤¤¤ أن جماعة الإخوان تتبنى فكرة تسييس الدين، هو تنظيم إقصائى، يحتكر تمثيل الإسلام، وينكر الدولة الوطنية، ويحلل الخروج عليها وما يتبقى شعارات دعوية، يتخفى خلفها شعار رئيسى وهى الغاية تبرر الوسيلة فمنذ تأسيسها في مصر بمباركة الانجليز حيث حظيت بدعم ورعاية الاحتلال البريطانى لمصر، ثم انقلبت على الإنجليز، وبدأت التحالف مع ألمانيا النازية، وقام الأخوان بتجنيد عشرات الآلاف من العرب مدداً لها فى الحرب العالمية الثانية، والحليف يشبه حليفه، ففى حين كان زعيم الرايخ الثالث أدولف هتلر يعدّ معسكرات الاعتقال والإبادة لليهود، كان مؤسس الجماعة حسن البنا يجهز معسكرات التجنيد للشباب العربى لنحو 55 ألفاً من الأيتام والفقراء، ويغرر بهم لمعركة خاسرة، لم ينجو منها إلا 939 جندياً فقط وماذا تتوقع أخي الليبي من مصلحه ستعود علي المسلمين والعرب من جماعة نشأت تحت مظلة الاحتلال الإنجليزى لمصر، واستخدمتهم الاستخبارات البريطانية لضرب الحركة الوطنية المناهضة للاستعمار، وهم فى جميع مراحلهم انقلابيون، يعتبرون تغيير الحكم فريضة شرعية. فقد تحالفوا مع النظام الملكى ثم انقلبوا عليه، وأقاموا حلفاً مع حزب الوفد، وتنكروا له أيضاً أن الوثائق البريطانية التى عرضها الفيلم الوثائقى «إخوان النازيه » كشف أن حسن البنا جنّد 15 ألف شاب مصرى، للقتال مع الرايخ الثالث فى الحرب العالمية الثانية، غالبيتهم قتلوا، ومنهم من وقع أسيراً على الجبهة الإيطالية، والبقية القليلة عادت إلى مصر فى تبادلات أسرى الحرب، والنتيجة الفشل التام فى دعم الحليف، وانكشاف الأكاذيب الإخوانية بأن الطريق إلى تحرير فلسطين يبدأ من الرايخ الثالث ولا يختلف أثنان علي أن حسن البنا كان عميلاً نشطاً للاستخبارات النازية التى موّلت شراء شقة له مقابل قصر عابدين، وعمل جاسوساً لمصلحتها نحو خمس سنوات، لقد حافظ الأخوان على ميراثهم فى التآمر والخداع، لكن اليوم ليس كالبارحة، فالشباب العربى أدرك بعد ربيع الفوضى أن من تهون عليه بلاده، لا تردعه أخلاق، ولا دين.” وأخوان ليبيا باعوها لتركيا وجندوك أنت يا ليبي لتموت من آجل اهداف الأخوان في الوقت اللي أبناءهم لا يحاربون معكم في الجبهات ولا هم موجودون آصلا في ليبيا فهل ترضي أن يستغفلوك وفي الشر يستخدموك فثب الي رشدك فعيالهم هناك في الخارج في أرقي الجماعات وأنت هنا لك البتر أو الآسر أو الممات

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