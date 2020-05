دعت لجنة الطوارئ المركزية ببلدية بني وليد ولجنة الطوارئ الصحية وفريق

التقصي والاستجابة السريعة، اليوم الثلاثاء المواطنين العالقين بالخارج والذين أنهوا

الحجر الصحي بالخارج التواصل مع اللجان المذكورة لترتيب إجراءات نقلهم من مطار

مصراتة الى مدينة بني وليد.

وأوضحت إدارة الخدمات الصحية في بني وليد في منشور عبر صفحتها على موقع

“فيسبوك” أن إجراءات النقل ستتم بعد معرفة جداول رحلات هؤلاء المواطنين

مع توفير السيارات المخصصة لنقلهم من أجل تعبئة الاستبيان الخاص بلجنة التقصي

والاستجابة السريعة بني وليد..

وأرفقت الإدارة رقم فريق التقصي والاستجابة السريعة للتواصل معه.

0920927273 فريق التقصي والاستجابة السريعة.

The post لجنة الطوارئ ببني وليد تطالب العالقين في الخارج بالتواصل لترتيب نقلهم من مصراتة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24