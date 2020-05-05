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في إشارة إلى تكثيف تدخلاته العسكرية.. أردوغان: ستردنا قريبا أنباء سارة من ليبيا

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24 – متابعات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن “عملية دحر خليفة حفتر مؤخرا تمت بفضل الدعم المقدم إلى الحكومة الوفاق الشرعية في ليبيا المعترف بها دوليا”، في إشارة من إلى تكثيف تدخلاته العسكرية غير الشرعية في ليبيا.

وأكد أردوغان في كلمة متلفزة عقب ترأسه اجتماعا للحكومة اليوم الإثنين، أن “تركيا عازمة على تحويل المنطقة مجددا إلى واحة سلام عبر مواصلة دعمها الحكومة الشرعية في ليبيا”، على حد قوله.

وأضاف أردوغان: “مع كل خطوة يخطوها حفتر، يواجه مقاومة من الشعب حتى في المناطق التي يحتلها، ولذلك لن تكفي جهود الدول التي تقدم له أسلحة ودعمًا ماليًا غير محدود لإنقاذه”.

وأردف أردوغان قائلا: “بإذن الله ستردنا قريبا أنباء سارة جديدة من ليبيا، فأمن ليبيا وسلامة ورخاء شعبها هو مفتاح الاستقرار في كامل منطقة شمال إفريقيا والبحر المتوسط”، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.

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  •  الي كل من هو منخرط في مليشيات لا تحمل صفه شرعيه نابعه من الإراده الليبيه كمليشيا باشاآغا في وزارة الداخليه ارجع راك رايح في تيار الأخوان علي العمياني وان كنت لا تعرفهم فخذ حذرك …. أن جماعة الإخوان تتبنى فكرة تسييس الدين، هو تنظيم إقصائى، يحتكر تمثيل الإسلام، وينكر الدولة الوطنية، ويحلل الخروج عليها وما يتبقى شعارات دعوية، يتخفى خلفها شعار رئيسى وهى الغاية تبرر الوسيلة فمنذ تأسيسها في مصر بمباركة الانجليز حيث حظيت بدعم ورعاية الاحتلال البريطانى لمصر، ثم انقلبت على الإنجليز، وبدأت التحالف مع ألمانيا النازية، وقام الأخوان بتجنيد عشرات الآلاف من العرب مدداً لها فى الحرب العالمية الثانية، والحليف يشبه حليفه، ففى حين كان زعيم الرايخ الثالث أدولف هتلر يعدّ معسكرات الاعتقال والإبادة لليهود، كان مؤسس الجماعة حسن البنا يجهز معسكرات التجنيد للشباب العربى لنحو 55 ألفاً من الأيتام والفقراء، ويغرر بهم لمعركة خاسرة، لم ينجو منها إلا 939 جندياً فقط وماذا تتوقع أخي الليبي من مصلحه ستعود علي المسلمين والعرب من جماعة نشأت تحت مظلة الاحتلال الإنجليزى لمصر، واستخدمتهم الاستخبارات البريطانية لضرب الحركة الوطنية المناهضة للاستعمار، وهم فى جميع مراحلهم انقلابيون، يعتبرون تغيير الحكم فريضة شرعية. فقد تحالفوا مع النظام الملكى ثم انقلبوا عليه، وأقاموا حلفاً مع حزب الوفد، وتنكروا له أيضاً أن الوثائق البريطانية التى عرضها الفيلم الوثائقى «إخوان النازيه » كشف أن حسن البنا جنّد 15 ألف شاب مصرى، للقتال مع الرايخ الثالث فى الحرب العالمية الثانية، غالبيتهم قتلوا، ومنهم من وقع أسيراً على الجبهة الإيطالية، والبقية القليلة عادت إلى مصر فى تبادلات أسرى الحرب، والنتيجة الفشل التام فى دعم الحليف، وانكشاف الأكاذيب الإخوانية بأن الطريق إلى تحرير فلسطين يبدأ من الرايخ الثالث ولا يختلف أثنان علي أن حسن البنا كان عميلاً نشطاً للاستخبارات النازية التى موّلت شراء شقة له مقابل قصر عابدين، وعمل جاسوساً لمصلحتها نحو خمس سنوات، لقد حافظ الأخوان على ميراثهم فى التآمر والخداع، لكن اليوم ليس كالبارحة، فالشباب العربى أدرك بعد ربيع الفوضى أن من تهون عليه بلاده، لا تردعه أخلاق، ولا دين.” وأخوان ليبيا باعوها لتركيا وجندوك أنت يا ليبي لتموت من آجل اهداف الأخوان في الوقت اللي أبناءهم لا يحاربون معكم في الجبهات ولا هم موجودون آصلا في ليبيا فهل ترضي أن يستغفلوك وفي الشر يستخدموك فثب الي رشدك فعيالهم هناك في الخارج في أرقي الجامعات وأنت هنا لك البتر أو الآسر أو الممات

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  • سوابقه فى الكذب والوعود المقلوبة تفضحه وكان اخر وعوده باخراج الجيش العربى السورى بالمدن المحررة قبل اول شهر فبراير الماضى ولم يحدث حتى فى مايو ووعوده بعودة مرسى للقصر فعاد للقبر وعلى حساب السيسى على اقتحام رابعة العدوانية ولم يحدث وعلى حساب السعودية على نشر خاششقى باسطنبول ولم يحدث اى شئ فهو ينبح كثيرا ويعيش الخوان فى اوهام بعد بيع الترامادول لهم فالواقع على الارض يكذبه فمحور ابوقرين القريب من مصراته ملتزم بالهدنة بعد تحوله لمقبرة للعصافير المسيرة وماتبقى عنده يقصف بها اهداف مدنية فقط لوجود حائط دفاع جوى يحمى محاور القتال وهو يعيش فى اوهام وراينا باشاغا وسيالة مرعوبين من طائرتى رافال فوق سماء مصراته وطرابلس وطائرات امريكية تراقب الموقف فدور هذا الكلب توريد ارهابيين لليبيا ليبدأ عمل الامريكان فى اصطيادهم وايجاد مبرر لوجودهم فى المنطقة وقبض الثمن والضغط على اوربا لتطلب الحماية الامريكية من داعش اصبح الارهاب علنى ولا يمكن لاردوغان ان يفعل شيئا الا باذن امربكانى محدد المهمة

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  • اضيف للاخ زيدان بعض تاريخ الخوان السئ غعندما قتل الاخوان النقراشى وغضب ملك مصر منهم ذهب حسن البنا للملك لارضاءه وعقد مؤتمر صحفى وصف جماعته بانه لا اخوان ولا مسلمين وبعد ان قال الحقيقة باسبوع قتلوه ومشوا فى جنازته وقالوا عنه انه شهيد وفى اثناء ثورة 23 يوليو طلب منهم عبدالناصر ان يقوموا بمتابعة معسكرات الانجليز حتى لا يتحركوا ضد الثورة وطلبوا ثمن ذلك فطلب منهم ترشيح ثلاثة منهم يختار من بينهم وزيرين فرشحوا ثلاث عملاء معروفين للانجليز فرفض عبدالناصر وعين منهم الشيخ حسن الباقورى فرفضوا وطلبوا من عبدالناصر طلب اخر ان يقرر لبس الحجاب لكل نساء مصر فقال له عبدالناصر اذا كان المرشد بنته فى كلية الطب وغير محجبة واذا كنت مش قادر تلبس بنتك طرحة فكيف البس عشرة مليون طرح فضحك الحاضرون لخطاب عبد الناصر وهو يحكى القصة وقال احدهم يلبس هو الطرحة وهو ما حدث مع اخر مرشد للاخوان عندما قبض عليه يرتدى النقاب !!!

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