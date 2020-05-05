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«قنونو» عن استهداف شاحنة الدجاج: هدف عسكري

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعترف الناطق باسم “مليشيات فائز السراج” محمد قنونو، بالجريمة التي ارتكبها الطيران المسير التركي بشنه غارة جوية، اليوم الثلاثاء، استهدفت شاحنة دجاج قادمة من الجنوب قرب بوابة سكريج على طريق «مزدة-نسمة».

وزعم محمد قنونو، لما يسمى بـ” المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب” ونشره عبر صفحته على الـ”فيسبوك” إن هذه الضربة التركية استهدفت هدفا عسكريا.

وأضاف أن القصف طال حافلة بها عسكريين وكذلك شاحنة تقل ما أسماها “معدات لوجستية عسكرية لقوات حفتر” قبل أن يتضح أنها تحمل صناديق دجاج حظائر .

وشنت طائرة مسيرة تركية غارة جوية، اليوم الثلاثاء، استهدفت من خلالها شاحنة قادمة من الجنوب قرب بوابة سكريج على طريق «مزدة-نسمة».

وقالت مصادر لـ”الساعة 24″ إن طائرة مسيرة شنت غارة جوية استهدفت شاحنة قادمة من الجنوب محملة بصناديق دجاج حظائر قرب بوابة سكريج على طريق «مزدة-نسمة».

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تركيا شاحنة الدجاج طيران مسير قصف قنونو ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • الذي رصد الهدف عيونه بالهون شاف الدجاج جنود حتي قنونو واقع تحت تضليل الاخوان له مغيب عن الواقع كونه ترك الجيش الليبي الذي يحمل رتبه فيه وانساق خلف مليشيات غير شرعيه مهبول لا يعرف عن الاخوان شئ ¤¤ أن جماعة الإخوان تتبنى فكرة تسييس الدين، هو تنظيم إقصائى، يحتكر تمثيل الإسلام، وينكر الدولة الوطنية، ويحلل الخروج عليها وما يتبقى شعارات دعوية، يتخفى خلفها شعار رئيسى وهى الغاية تبرر الوسيلة فمنذ تأسيسها في مصر بمباركة الانجليز حيث حظيت بدعم ورعاية الاحتلال البريطانى لمصر، ثم انقلبت على الإنجليز، وبدأت التحالف مع ألمانيا النازية، وقام الأخوان بتجنيد عشرات الآلاف من العرب مدداً لها فى الحرب العالمية الثانية، والحليف يشبه حليفه، ففى حين كان زعيم الرايخ الثالث أدولف هتلر يعدّ معسكرات الاعتقال والإبادة لليهود، كان مؤسس الجماعة حسن البنا يجهز معسكرات التجنيد للشباب العربى لنحو 55 ألفاً من الأيتام والفقراء، ويغرر بهم لمعركة خاسرة، لم ينجو منها إلا 939 جندياً فقط وماذا تتوقع أخي الليبي من مصلحه ستعود علي المسلمين والعرب من جماعة نشأت تحت مظلة الاحتلال الإنجليزى لمصر، واستخدمتهم الاستخبارات البريطانية لضرب الحركة الوطنية المناهضة للاستعمار، وهم فى جميع مراحلهم انقلابيون، يعتبرون تغيير الحكم فريضة شرعية. فقد تحالفوا مع النظام الملكى ثم انقلبوا عليه، وأقاموا حلفاً مع حزب الوفد، وتنكروا له أيضاً أن الوثائق البريطانية التى عرضها الفيلم الوثائقى «إخوان النازيه » كشف أن حسن البنا جنّد 15 ألف شاب مصرى، للقتال مع الرايخ الثالث فى الحرب العالمية الثانية، غالبيتهم قتلوا، ومنهم من وقع أسيراً على الجبهة الإيطالية، والبقية القليلة عادت إلى مصر فى تبادلات أسرى الحرب، والنتيجة الفشل التام فى دعم الحليف، وانكشاف الأكاذيب الإخوانية بأن الطريق إلى تحرير فلسطين يبدأ من الرايخ الثالث ولا يختلف أثنان علي أن حسن البنا كان عميلاً نشطاً للاستخبارات النازية التى موّلت شراء شقة له مقابل قصر عابدين، وعمل جاسوساً لمصلحتها نحو خمس سنوات، لقد حافظ الأخوان على ميراثهم فى التآمر والخداع، لكن اليوم ليس كالبارحة، فالشباب العربى أدرك بعد ربيع الفوضى أن من تهون عليه بلاده، لا تردعه أخلاق، ولا دين.” وأخوان ليبيا باعوها لتركيا وجندوك أنت يا ليبي لتموت من آجل اهداف الأخوان في الوقت اللي أبناءهم لا يحاربون معكم في الجبهات ولا هم موجودون آصلا في ليبيا فهل ترضي أن يستغفلوك وفي الشر يستخدموك فثب الي رشدك فعيالهم هناك في الخارج في أرقي الجماعات وأنت هنا لك البتر أو الآسر أو الممات

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    • The tiny sewage rat did immediately tell the fathers(Syrians, Chadians & Turks) of his grand children that killing chickens would grant a promotion from Tea maker to a belly dancer during the drug gatherings with the diseased Turks, Syrians & Chadian

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  • اتضح ان الدجاج كانت تتظاهر وتفوض المشير بقيادة البلاد واتضح ان الدجاج ترتدى ملابس عسكرية وان الديك يصيح قنونو مهبولو

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  • يحلم البو بلال طياب الشاهي قنونو بضرب الدعم اللوجستي للقوات المسلحة بالله اعفوه من منصبه المزور راهو دار العار فلا منطق سوى منطق واحد شلافطي متخلف بلطجي فأين تعلم ودرس هذا الجاهل الذى بيدره فى كبد من يستمع إليه فهو مثل شربوا دراه الكبد لمن اراد أن يدره كبده فعليه بشرب شربوا قنونو .

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