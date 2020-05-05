«قنونو» عن استهداف شاحنة الدجاج: هدف عسكري

اعترف الناطق باسم “مليشيات فائز السراج” محمد قنونو، بالجريمة التي ارتكبها الطيران المسير التركي بشنه غارة جوية، اليوم الثلاثاء، استهدفت شاحنة دجاج قادمة من الجنوب قرب بوابة سكريج على طريق «مزدة-نسمة».

وزعم محمد قنونو، لما يسمى بـ” المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب” ونشره عبر صفحته على الـ”فيسبوك” إن هذه الضربة التركية استهدفت هدفا عسكريا.

وأضاف أن القصف طال حافلة بها عسكريين وكذلك شاحنة تقل ما أسماها “معدات لوجستية عسكرية لقوات حفتر” قبل أن يتضح أنها تحمل صناديق دجاج حظائر .

وشنت طائرة مسيرة تركية غارة جوية، اليوم الثلاثاء، استهدفت من خلالها شاحنة قادمة من الجنوب قرب بوابة سكريج على طريق «مزدة-نسمة».

وقالت مصادر لـ”الساعة 24″ إن طائرة مسيرة شنت غارة جوية استهدفت شاحنة قادمة من الجنوب محملة بصناديق دجاج حظائر قرب بوابة سكريج على طريق «مزدة-نسمة».