سماع أصوات المدفعية الثقيلة في مناطق عدة بطرابلس

أفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء بسماع أصوات المدفعية الثقيلة في عدة مناطق بالعاصمة طرابلس.

وبحسب مصادر محلية فقد سمع أصوات اشتباكات مسلحة في منقطة صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس، في وقت سابق.

وبحسب نشطاء على مواقع التواصل الاجماعي اليوم الثلاثاء فقد سُمع أصوات قذائف في منطقتي الهضبة وأبو سليم.

وفي وقت سابق، أفاد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، بسقوط قذائف على مشروع الموز بمنطقة السبعة، وسبق أن وقع قصف بالمدفعية الثقيلة بمحيط منطقة السبعة.

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