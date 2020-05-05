تحشيدات عسكرية لقوات الوفاق لشن هجوم مفاجئ على هذه المناطق

قالت مصادر عسكرية ومطلعة أن تحشيدات واسعة تقوم بها قوات الوفاق في عدة مناطق بهدف شن هجوم مفاجئ على قاعدة الوطية الجوية.

فيما اشارت المصادر إلى تحشيدات اخرى بهدف الهجوم على مدينة الاصابعة القريبة من مدينة غريان .

وبحسب المصادر فإن قوات من الامازيغ وقوات تابعة للقيادي اسامة الجويلي يحشدون بالقرب من مدينة الاصابعة .

كما افادت المصادر بتحرك قوات الجويلي من باطن الجبل للمشاركة بالهجوم على قاعدة الوطية ، وسط أنباء عن تحشيدات اخرى لقوات الوفاق بالقرب من قاعدة الوطية .

وأضافت المصادر أن الساحل الغربي شهد ضربات متفرقة لسلاح الجو لتجمعات الوفاق كان هدفهم الهجوم على قاعدة الوطية.

وسبق أن شنت قوات الوفاق عدة هجمات على منطقتي الاصابعة والوطية لكنها بائت بالفشل بسبب التواجد الكثيف لقوات الجيش الوطني في هذه المناطق بالاضافة إلى وجود سلاح الجو بهذه المنطقة .

وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق الاثنين ان اخبار سارة ستصل من ليبيا، فيما ربطت مصادر أن هذه الاخبار قد تكون خاصة بالهجوم على منطقتي الوطية و ترهونة والسعي للسيطرة عليها من قبل قوات الوفاق.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي