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تحشيدات عسكرية لقوات الوفاق لشن هجوم مفاجئ على هذه المناطق

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

قالت مصادر عسكرية ومطلعة أن تحشيدات واسعة تقوم بها قوات الوفاق في عدة مناطق بهدف شن هجوم مفاجئ على قاعدة الوطية الجوية.

فيما اشارت المصادر إلى تحشيدات اخرى بهدف الهجوم على مدينة الاصابعة القريبة من مدينة غريان .

وبحسب المصادر فإن قوات من الامازيغ وقوات تابعة للقيادي اسامة الجويلي يحشدون بالقرب من مدينة الاصابعة .

كما افادت المصادر بتحرك قوات الجويلي من باطن الجبل للمشاركة بالهجوم على قاعدة الوطية ، وسط أنباء عن تحشيدات اخرى لقوات الوفاق بالقرب من قاعدة الوطية .

وأضافت المصادر أن الساحل الغربي شهد ضربات متفرقة لسلاح الجو لتجمعات الوفاق كان هدفهم الهجوم على قاعدة الوطية.

وسبق أن شنت قوات الوفاق عدة هجمات على منطقتي الاصابعة والوطية لكنها بائت بالفشل بسبب التواجد الكثيف لقوات الجيش الوطني في هذه المناطق بالاضافة إلى وجود سلاح الجو بهذه المنطقة .

وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق الاثنين ان اخبار سارة ستصل من ليبيا، فيما ربطت مصادر أن هذه الاخبار قد تكون خاصة بالهجوم على منطقتي الوطية و ترهونة والسعي للسيطرة عليها من قبل قوات الوفاق.

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  • الاخبار السارة صعقت اردوغان بسحق الخرفان فى زوارة ونفوق اخرين فلايمكن لهم ان يقفوا فى وجه اسود فى حالة دفاع فقط بسبب التزامهم بالهدنة وبعدها سنرى هجوم كاسح لسحق الصراصير العثمانية الغبية

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  • لقد زفت له القوات المسلحة العربية الليبية الاخبار السارة ولاذنابه من أمثال السراج وباشاغا والسويحلى والفقيه وصهد والمنقوش والمجعى وبن طاهر وبن صالح وشكشك والكبير والعماري زايد وكاجمان وقايد وبادى وبوزعكوك ونعمان بن عتمان وسليمان بوخة والحبيب حشيش والخامر محمود عبدالعزيز والمعزول الخرياني وعبدالله الكبير وعبدالكافي….الخ الاوغاد ومن على شاكلتهم من الخونة والحرامية اعداء الحرية عملاء الاستعمار والرجعية .

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