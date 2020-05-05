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دوريات قتالية للجيش الوطني في الجنوب الغربي

تم النشر منذُ 51 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقت دوريات مكونة من الوحدات العسكرية بالجيش الوطني في حملة أمنية واسعة لفرض الأمن داخل منطقتي حوض مرزق وأوباري ، وتأمين كامل الحدود الواقعة في نطاق المنطقة الجنوبية- حسب ما أورده حساب عمليات شعبة الإعلام الحربي  .

ويأتي إطلاق هذه الدوريات المسلحة في الصحراء تنفيذاً لآوامر القيادة العامة للجيش الوطني والتي تقتضي برفع حالة التأهب القصوى لفرض السيطرة الأمنية في كامل الجنوب الليبي .

وذكرت عمليات الإعلام الحربي أن الدوريات القتالية تحركت إلى منطقتي حوض مرزق واوباري ، لفرض الأمن ومكافحة الجريمة والقبض على المهربين والخارجين عن القانون وتأمين الحدود الليبية الواقعة في كامل المنطقة والتي تحد الجزائر والنيجر وتشاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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