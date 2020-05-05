“أمن الجفارة”.. إقفال محلات مخالفة لإجراءات حظر التجول

أغلقت الدوريات الأمنية -المكلفة بمتابعة تنفيذ إجراءات حظر التجول بغرفة مكافحة وباء فيروس كورونا بمديرية أمن الجفارة- عدد من المحلات التجارية التي ثبتت عليها حالات المخالفة لإجراءات الحظر.

وذكرت صفحة وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن بين المحلات التي تمت مخالفتها وإقفالها، صالات للملابس بمنطقة “انجيله الغربية” والتي سبق التنبيه على أصحابها بضرورة الإلتزام بالتعليمات الصادرة للحفاظ على سلامة الجميع.. وتأتي هذه الإجراءات تنفيذا لقرار حظر التجول والتعليمات الصادرة بإقفال المحال التجارية سواء ملابس أو مقاهي وغيرها- حسب الصفحة الاعلامية للوزارة.

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