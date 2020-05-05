“الصحة العالمية” تحث على إنشاء مختبرات في الجنوب الليبي

حثت منظمة الصحة العالمية، السلطات الليبية على زيادة قدرات اختبار كورونا من خلال توفير مختبرات إضافية ومراكز في جنوب البلاد لتوسيع نطاق الاختبارات، لتشمل المرضى الذين يعانون من الأمراض الشبيهة مثل الإنفلونزا والالتهابات التنفسية الحادة.

وأشارت “اليزابيث هوف” ممثلة المنظمة في ليبيا إلى أن تحسين مراقبة الأمراض والتحقق منها وبما في ذلك أوساط المهاجرين

إضافة إلى تتبع سلسلة الاتصال، يعد من الإجراءات المهمة جداً لإبلاغ الاستجابة لتفشي المرض ودفعها.

وتعاني مناطق الجنوب بمدنه وبلداته وقراه من تردي الخدمات الصحية ولاطاقة استيعابية لمشافي الجنوب في حالة تفشي الوباء مع أن مناطق الجنوب الغربي والأوسط والشرقي لم تسجل حتى الآن أية إصابات بالفيروس.

واختبرت السلطات الصحية في البلاد ما قوامه1802 عينة مختبرية من كورونا ، منها 63 إصابة مؤكدة، توفي 3 منهم، فيما تماثل للشفاء من الفيروس 23مريضاً ، وما زال البقية يتلقون العلاجات.

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