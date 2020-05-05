“صحة الوفاق”: وصول طائرة إمدادات طبية قادمة من تركيا

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق عن وصول طائرة إيرباص A330 تابعة للخطوط الليبية، محملة بشحنة إمدادات طبية تتعلق بالتأهب والاستجابة لفيروس كورونا المستجد/كوفيد-19 إلى مطار معيتيقة بطرابلس.. وتزامن ذلك مع خبر وصول 130 من المرتزقة السوريين حسب مصادر لــ 218 في وقت سابق من ليل الاثنين الثلاثاء.

وتتكون الشحنة القادمة من تركيا -حسب الصفحة الرسمية لصحة الوفاق – من بدل عزل واقية وواقيات وجه و نظارات واقية و أقنعة وجه ذات استعمال واحد وأجهزة لقياس درجة حرارة الجسم عن بعد.

ونشرت صفحة الوزارة صوراً قالت إنها للشحنات الطبية القادمة من تركيا فيما قال مدير مكتب الوكيل العام لوزارة الصحة إن ” ذلك يأتي اتساقاً مع الإجراءات الإضافية التي اتخذها الوكيل العام للوزارة لتوفير الإمدادات الطبية، ضمن جهود الدولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ولاستمرار وصول الإمدادات الطبية الخاصة بالممارسين الصحيين العاملين في مراكز علاج مصابي الفيروس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية