مبادرة السلة الرمضانية في “إدري”

شهدت بلدة “إدري” -وهي آخر ربوع وادي الشاطىء- على مدار الأيام الماضية حملة بر وإحسان لتوزيع السلة الرمضانية المحتوية على ما تيسر من سلع تموينية من طعام وشراب وما يلزم الناس المستحقة لملء موائدها في الشهر الكريم.

وأشرفت على مبادرة توزيع السلال، جمعية “سنابل الخير ” الخيرية ومقرها بلدة “إدري” وبمساعدة أهل الخير والفضل والإحسان وبعض المحلات التجارية داخل البلدة.

و استهدفت عملية التوزيع مايقارب الــــــ 50 عائلة محتاجة ومن ذات الدخل المحدود ، إضافةً إلى العمالة الوافدة فرادى أو أسر ممن يقيمون داخل “إدري” .

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