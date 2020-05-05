أردوغان: سنحول المنطقة إلى «واحة سلام» عبر مواصلة دعمنا لـ«حكومة السراج»

زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده عازمة على تحويل المنطقة مجددا إلى ما أسماها بـ«واحة سلام» عبر مواصلة دعمها لما وصفها بـ«الحكومة الشرعية» بليبيا، في إشارة إلى حكومة السراج، بحسب وصفه.

جاءت تصريحات أردوغان، متناسية ما فعله الاحتلال العثماني قديما بالمنطقة، حين ارتكب فظائع يندى لها الجبين وأذاق شعوب الدول التي احتلها في المنطقة الذل والهوان، فضلا عن وقوع مجازر مثبتة على مر العصور.

وادعى أردوغان، خلال كلمة تلفزيونية عقب ترأسه اجتماعا مساء أمس لحكومته، أن ما أسماه بـ«عملية دحر الانقلابي خليفة حفتر» تمت مؤخرا بفضل الدعم التركي المقدم إلى ما وصفها بـ«الحكومة الشرعية في ليبيا المعترف بها دوليا».

وواصل قلبه للحقائق، قائلا: “مع كل خطوة يخطوها «حفتر»، يواجه مقاومة من الشعب حتى في المناطق التي «يحتلها»، ولذلك لن تكفي جهود الدول التي تقدم له أسلحة ودعمًا ماليًا غير محدود لإنقاذه”، على حد زعمه.

وأضاف “بإذن الله ستردنا قريبا أنباء سارة جديدة من ليبيا، فـ«أمن ليبيا وسلامة ورخاء شعبها» هو مفتاح الاستقرار في كامل منطقة شمال إفريقيا والبحر المتوسط”، وفقا لتعبيره.

ومتناسيا ما ارتكبه أسلافه العثمانيين من مجازر في المنطقة، تابع “انطلاقا من هذا النهج، عازمون على تحويل المنطقة مجددا إلى واحة سلام عبر مواصلة دعم الحكومة الشرعية بليبيا”.

ويصر أردوغان على مواصلة سعيه الحثيث لاحتلال ليبيا، تحقيقا لحلمه في إعادة إحياء الحكم العثماني الدموي، عن طريق دعم مليشيات حكومة السراج بالأسلحة والمرتزقة السوريين، لمواجهة الجيش العربي الليبي، الساعي لتحرير البلاد من تحت سطوة المليشيات والمرتزقة ودحر الغزاة الأتراك.