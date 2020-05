أفاد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، بأن قوات الوفاق دمرت ثلاث آليات تابعة للجيش بالقرب من قاعدة الوطية الجوية

The post تدمير ثلاث آليات تابعة للجيش بالقرب من قاعدة الوطية الجوية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24