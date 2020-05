أفادت مصادر صحفية، الثلاثاء، بوصول طائرة قادمة من مطار أنقرة إلى مطار معيتيقة الدولي مساء أمس الإثنين، وعلى متنها ما يقرب من 130 مرتزق سوري.

