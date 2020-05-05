الثني يأذن بالتعاقد لتنفيذ الطريق الواصل بين الكفرة وبوزريق

أذن رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني بمباشرة إجراءات التعاقد لتنفيذ الطريق الواصل بين الكفرة و بوزريق، وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس قسم الشؤون الفنية بالهيئة العامة للمواصلات والنقل مرعي عقيلة المهدي.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الثني ناقش خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه بمدينة بنغازي الخطة الموضوعة من قبل الهيئة العامة للمواصلات والنقل في تنفيذ كافة المشاريع الخاصة بالهيئة وتم خلال الاجتماع مراجعة الموقف التنفيذي لمشاريع الهيئة وسير عملها.

وحث رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الانتهاء من كافة المشاريع بأقرب وقت ممكن.