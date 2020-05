افتتاح مركز الاستجابة السريعة لمجابهة فيروس كورونا

افتتح رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز

السراج، أمس الاثنين، مركز الاستجابة السريعة لمجابهة فيروس كورونا الذي أنشيء بالتعاون

بين وزارة الصحة والشركة القابضة للاتصالات .

وأوضحت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، فى بيان لها عبر

الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أن المركز يقوم بإرسال

الوحدات الطبية المتمثلة في (طبيبك لبيتك) إلى الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا، والتوجه

بهم إلى مراكز الكشف والاختبار ونقلهم إلى مراكز العزل والإيواء عند الضرورة،

مبينة أن المركز خصص خدمة الإبلاغ عن الحالات المشتبه بإصابتها من خلال الاتصال على

الرقم المجاني 1448.

ويضم المركز فِرقًا طبية ميدانية لعدد 65 وحدة لمختلف البلديات،

يقوم بتشغيلها 595 طبيب ومتخصص، وتم ربط مركز الاتصال بشكل مباشر بعدد 19 مركز عزل

وإيواء .

كما تم ربط المركز بأول مستشفى متنقل في ليبيا مجهز بأفضل

الإمكانيات والمعدات الحديثة بسعة سريرية تصل الى 100 سرير.

