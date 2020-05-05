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وزراء خارجية تونس وألمانيا يؤكدان على ضرورة التوصل لحل السياسي للأزمة الليبية

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – بحث وزير الشؤون الخارجية التونسي نور الدين الريّ أمس الاثنين إتصالا هاتفيا من وزير خارجية جمهورية ألمانيا الفدرالية هيكو ماس عدداً من المسائل الإقليمية والدولية وخاصة الوضع في ليبيا.

وزارة الخارجية التونسية أوضحت عبر موقعها الرسمي أن الجانبان أكدا على أهمية التمسك بقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة والجهود الرامية الى التوصل الى حلّ سياسي تفاوضي لإنهاء الأزمة في إطار حوار ليبي ليبي يضمن وحدة واستقرار البلاد.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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